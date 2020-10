- Svenske lastbiler står for 58 procent af markedet for tunge lastbiler

Torsdag 15. oktober 2020 kl: 17:00





Ud af de 2.493 nyregistrede lastbiler hidtil i 2020 står svenske Scania for de 760, mens svenske Volvo Trucks står for 695. Dermed er næsten seks ud af ti nyregistrerede lastbiler i Danmark svenske.





På de næste pladser følger Mercedes-Benz med 478 og MAN med 356. Det betyder, at tre ud af ti nyregistrerede lastbiler over 16 ton i Danmark er fra de to tyske producenter.









På de næste pladser kommer hollandske DAF med 138, franske Renault Trucks med 38, italienske Iveco med 19 efterfulgt af engelske Dennis Eagle med 6, østrigske Rosenbauer med 2 og tyske Toni Maurer med 1. De tre sidste producerer specialkøretøjer som eksempelvis brandbiler og renovationsbiler.





I nedenstående tabel kan man se antal nyregistrerede lastbiler over 16.000 kg i perioden januar-september 2020 sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år.











Januar - september 2020 Januar - september 2019 Mærke Antal Andel Antal Andel Scania 760 30,49 % 1.242 35,14 % Volvo Trucks 695 27,88 % 866 24,50 % Mercedes-Benz 478 19,17 % 585 16,55 % MAN 356 14,28 % 483 13,67 % DAF 138 5,54 % 224 6,34 % Renault Trucks 38 1,52 % 79 2,24 % Iveco 19 0,76 % 55 1,56 % Dennis Eagle 6 0,24 % - - Rosenbauer 2 0,08 % - - Toni Maurer 1 0,04 % - - I alt 2.493

3.534