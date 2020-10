Vognmand i Hvornum valgte V8’er endnu en gang

Mandag 12. oktober 2020 kl: 23:00

Af: Redaktionen Alle 650’erne inklusiv reparationsaftale er solgt af Stiholt’s markedschef Jens Holger Pedersen. Bilerne bliver serviceret hos Stiholt i Sæby, da serviceværkstedet ligger lige på vejen på turene til og fra færgerne i Frederikshavn, som bringer vogntogene over Kattegat på vejen til og fra Norge.Bilerne skal primært køre med stykgods fra Danmark til Oslo-området og retur.Finn Nielsen udskifter som regel sine lastbiler efter 700.000-800.000 kilometer. Det gælder dog ikke opbygninger og påhængsvogne, der som regel holder i mindst to og nogle gange tre chassisers levetid.Det gælder også den seneste, som har fået overflyttet en ca. 10 år gammel, men meget velholdt PLS-foldedørskasse fra en Scania R 560. Overflytningen er udført hos Fyns Karosseribyg, FKB, i Odense. Også den tre-akslede PLS-påhængsvogn efter den nye S 650’er har godt 10 år på vejene.Finn Nielsen har gode chauffører, der passer godt på grejet, og det er også en af årsagerne til, at det er blevet til endnu en ny 650’er.- Det gælder om at holde fast i de gode chauffører. De hænger ikke på træerne, men ved at tilbyde dem godt grej er det nemmere at få fat i dem, siger Finn Nielsen og fortsætter:- En stor del af vores chauffører er oppe i årene og meget erfarne, så de fortjener at blive forkælet. Og Stiholt leverer bare varen.Drivlinen på den nye bil består af en 16,4 liters V8’er på 650 hk/3.300 Nm, en 14-trins gearkasse med integreret overgear, retarder og Opticruise automatisk gearskiftesystem samt forstærket bagtøj med 3,42:1 i udveksling. Bilerne er opbygget med ca. 1.100 liter brændstoftanke og 105 liter AdBlue-tank samt værktøjskasser bag sideskørterne.Førerhusene er Scania’s største og mest luksuriøse med fladt gulv, premium læderstole samt fuld læderpakke, stort lyd- og navigationsanlæg, komplet LED-lyspakke med integrerede spotlygter i fronten og i taget, stort klimaanlæg med integreret aircooler, eksternt oliefyr samt andre komfort- og sikkerhedsdetaljer.