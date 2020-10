Verdens største hospitalsskibb er snart klar til operationer

Fredag 9. oktober 2020 kl: 10:11

Af: Jesper Christensen Stena RoRo har været ansvarlig for design, kontrakter og konstruktion af det komplicerede skib. Der til kommer, at flere europæiske, asiatiske og amerikanske virksomheder har været underleverandører til det kinesiske værft.









Per Westling, der er administrerende direktør i Stena RoRo AB forklarer, at selskabet har taget udgangspunkt i et eksisterende RoPax-koncept til person- og godstransport på internationale ruter. Konceptet er i »Global Mercy« ændret til et rent passagerskib med hospitalsfaciliteter. I stedet for eksempelvis bildæk er der bygget dæk med operationsstuer med mere.









»Global Mercy« vil have plads til 950 personer med alt, hvad der er brug for til pastineter og medarbejdere om bord - inklusiv skole og børnehave til medarbejdernes børn.









Hospitalsskibet er udrustet med store kraner, der kan løfte containere med forsyninger, biler og andet udstyr om bord, da det ofte vil ligge ved kaj i lange perioder.









Mercy Ships har ydet læge-assistance med og på skibe i over 40 år. Hospitaltsskibene ligger typisk ved den samme kaj i 10 måneder. Siden 2007 har skibet »Africa Mercy«, der er en ombygget jernbanefærge, gjort det muligt at yde gratis læge- og tandlægehjælp til nogle af verdens fattigste.









Mercy Ships hjælper og støtter som organisation også uddannelse af lokalt sundhedspersonale.









Når »Global Mercy« snart sejler fra værftet i Kina, skal det omkring Filippinerne for at få installeret yderligt udstyr. Mercy Ships forventer, at det nybyggede hospitalsskib vi ankomme ti len afrikans havn på dets første mission i sidste halvdel af 2021.









Flere hundrede frivillige fra hele verden vil udgøre en stor det af bemandingen af skibet og med deres bidrag af tid og evner gøre skibet operationsdueligt.

















