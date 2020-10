Udlejningsmaskiner kommer med maskintrailer med hydraulisk ladforbredning

Torsdag 8. oktober 2020 kl: 12:52

Af: Redaktionen Maskintraileren har 3.200 mm teknisk udtræk, svanehalsbund udført i 40 mm hårdttræsplanker og ståldørk over kongeboltog. Den øvrige ladbund er udført i 30 mm hårdttræsplanker med 5 mm ståbund under plankerne.I bagenden er der et par to-delte sideforskydelige hydrauliske stålramper med hydraulisk styring og 40 mm hårdttræsbrædder. Bagenden har også et par hydrauliske støtteben. Ud over gravearmsgrøften i bagenden er der hjulgrave mellem første og anden aksel inklusiv stålafdækning.







Forrest er der en 400 mm stål front med reservehjulsophæng,, ligesom der er et reservehjul med holder under ladet i højre side.





I kantrappen er der tre par 100 x 50 mm kæppstokhuller.





Traileren er leveret med fire 12 tons aksler. Første aksel, der en liftaksel, er også selvstyrende. Derudover er anden, tredie og fjerde aksel hydraulisk tvangstyrbare. I vestre side er der monteret en akseltrykmåler med skala i ton.





Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.













