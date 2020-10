Ny aftale skal genstarte dansk eksport efter corona

Torsdag 8. oktober 2020 kl: 12:31

Adgangen til erhvervsrejser lettes gennem fem initiativer, der blandt andet omfatter styrket kommunikation om rejserestriktioner og løsning af mobilitetsbarrierer gennem et erhvervsrejsehold

Den internationale markedsføring øges og eksportfremmeindsatsen styrkes gennem ti initiativer

E-handlen, digital omstilling og nye serviceløsninger styrkes gennem fire initiativer

Grøn genstart, investeringer og risikovillig kapital understøttes gennem otte initiativer

Politiske kommentarer:

Af: Redaktionen Baggrunden for at samle 27 initiativer i pakken er, at mange danske eksporterhverv er hårdt ramt af corona-krisen, og flere oplever, at ordrerne fra udlandet ikke tikker ind i samme grad som tidligere.Aftalen lægger op til at styrke dansk eksport inden for fire områder:- I Danmark er vores virksomheder ekstremt dygtige til at eksportere både produkter og services men også grønne idéer, og det skal vi sørge for at værne om, selvom corona-krisen kradser over hele verden. Der har været utrolig mange gode anbefalinger at tage fat på fra erhvervslivet, og det har ikke været nemt at prioritere. Men jeg synes, at vi med den her pakke lægger grundstenene for, at vi også på den anden side af corona-krisen har stærke eksporterhverv, der beskæftiger tusindevis af danskere, her i landet, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).Godt tre fjerdedele af genstartsteamenes anbefalinger på kort sigt er blevet inddraget i den endelige pakke.- Eksporten skal op, erhvervsrejsende skal nemmere kunne rejse ud og virksomhedernes behov skal tænkes helt ind i Udenrigsministeriets daglige arbejde. Sådan holder vi hånden under de godt 800.000 danske eksportarbejdspladser her i den globale corona-krise. Det er sagen i en nøddeskal. Dagens aftale er et vigtigt skridt på vejen, og giver dansk eksport et hårdt tiltrængt ekstra rygstød i en svær tid. En aftale der sætter eksportvirksomhedernes og eksportarbejdspladsernes behov i centrum, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).De 27 initiativer er blevet samlet sammen i pakken af S-Regeringen, Venstre, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet. Samlet er der afsat 485 millioner kroner til initiativerne.Torsten Schack Peder og Anni Matthiesen, Venstre:

- Vi er i Venstre tilfredse med, at der er bred opbakning til Venstres forslag om genstartsteams for dansk eksport. 800.000 danske arbejdspladser udspringer af eksporten. Samtidig glæder det os, at vi har været med til at sikre midler til blandt andet at styrke markedsføringen af Danmark som destination både i Danmark og på nærmarkederne, herunder Tyskland, Norge og Sverige samt at der gives en særlig håndsrækning til hovedstadens turisme. Aftalen i dag er et skridt i den rigtige retning, men der er brug for yderligere initiativer for at sikre både eksporten og turismen i denne COVID19-krise.





Katrine Robsøe, Radikale Venstre:





- Corona har ramt virksomheder herhjemme, men det har også ramt mange af dem, der handler med udlandet. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen i dag kan komme med hjælp til de eksporterende erhverv. Jeg er især glad for, at vi hjælper mange af de mindre virksomheder til at blive mere digitale. Og så at det er lykkedes at få aftalen i en mere grøn retning.





Lisbeth Bech-Nielsen, SF:





- Det har været vigtigt for os i SF at opfylde nogle af de ønsker, som eksporterhvervet har præsenteret for os, og samtidig sikre at vi bruger pengene grønnest muligt. Vi kom ikke så langt som vi havde ønsket os, men et stykke ad vejen.





Victoria Velásquez, Enhedslisten:





- Denne delaftale om eksporten er en udmøntning af den samlede hjælpepakke vi aftalte i sommer, hvor det også blev besluttet at udbetale de indefrosne feriepenge med mere. I Enhedslisten har vi arbejdet for at sikre, at genstarten af eksporten skulle blive så grøn som vi kunne få flertal for og at bl.a. FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv bliver fulgt. Medarbejderne i de hårde brancher får også en ekstra håndsrækning til uddannelse, hvilket er afgørende, hvis vi skal have alle med og ikke efterlade nogen på perronen.





Mona Juul og Birgitte Bergman, Det Konservative Folkeparti:





- Blot 100 virksomheder står for ca. 50 procent af eksporten, og turisme er sammen med søfart, life science og fødevarer nogle af de største brancher, der henter penge til fælleskassen. Som skaber arbejdspladser og bager samfundskagen større. Alt hvad vi kan gøre politisk for at støtte op særligt i denne krisetid, vil Det Konservative Folkeparti altid kæmpe for. Ligesom vi her har kæmpet særligt for kapital, yderligere digitalisering og styrkelse af Danmark som turistdestination.





Josephine Fock, Alternativet:





- I Alternativet er vi særligt tilfredse med det fokus aftalen har på den grønne genstart, investeringer og mere risikovillig kapital, herunder den særlige ramme, det bliver afsat til matchfinansieringsordningen i Vækstfonden målrettet grønne virksomheder.





Orla Hav, Socialdemokratiet:











Aftaletekst om eksportpakke - klik her:



Faktaark initiativer rettet mod hovedstadsområdet - klik her:



Faktaark grønne initiativer - klik her:















