Udbygning af motorvej E20 mellem Nørre Aaby og Gribsvad går så småt i gang

Torsdag 8. oktober 2020 kl: 11:45

Af: Redaktionen Det bliver entreprenøren Jorton A/S, der kommer til at forlænge tunnelerne ved Gremmeløkkevej, Ejbyvej, Rørupgyden, Ålsbovej og Indslevvej. Entreprenøren starter med tunnelen ved Ejbyvej, som er planlagt til at gå i gang i midten af oktober. Derefter følger tunnelen på Gremmeløkkevej i starten af november.

Trafikalt betyder arbejderne, at der bliver en hastighedsbegrænsning lokalt på 80 km/t forbi de steder, hvor tunnelerne udbygges.







Motorvej E20 på Fyn er præget af tæt trafik især om morgenen og eftermiddagen, hvor pendlertrafikken er tæt i begge retninger. I perioden 2010 til 2018 steg årsdøgnstrafikken på Mororvej E20 på Fyn med 33 procent. Målt ved Lillebæltsbroen kører der i dag knap 80.000 biler i døgnet.







Om udbygningen af Motorvej E20 på Fyn:

I 2010 blev der vedtaget en anlægslov for udbygning motorvejen mellem Odense Vest og Middelfart fra fire til seks spor. I første omgang blev der af Folketinget bevilget penge til første etape mellem Nørre Aaby og Middelfart. De ekstra spor på denne strækning blev indviet i oktober 2014

21. september 2017 indgik den daværende VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om afsættelse af midler til hurtigst muligt at udbygge fra fire til seks spor mellem Nørre Aaby og Odense V

Projektet er opdelt i to, så trafikanterne ikke bliver generet af vejarbejde på hele udbygningens cirka 25 kilometer lange strækning på én gang. Den østlige strækning mellem Odense V. og Gribsvad bliver udbygget først, fordi det er den mindst komplicerede strækning, og belægningen der er meget slidt



