Trafikselskab forventer øget pres på pladserne i busserne

Torsdag 8. oktober 2020 kl: 11:12

Af: Redaktionen Midttrafik peger på, at busser og letbanetog medtager færre passagerer end normalt på grund af indsatsen mod spredning af corona-virus. Pladsmanglen vil være størst i myldretiden på hverdage mellem klokken 7.00 - 9.00 og 15.00 - 17.00, hvor der er risiko for overfyldte busser og letbanetog.- Vi vil gerne undgå en situation, hvor busserne bliver så fyldte, at vi skal køre forbi mange af vores kunder, og at vores produkt dermed bliver upålideligt. Kan vi allerede nu sætte ind, og få kunderne spredt ud på flere afgange, kan vi måske sikre, at kunderne kan regne med at komme med bus eller letbane, når de ønsker det, siger Midttrafiks vicedirektør Mette Julbo, som med udmeldingen ønsker at udvise rettidig omhu.Sideløbende er Midttrafik i dialog med firmaer, der kører turistbusser om eventuel indsættelse af flere busser på de mest belastede afgange. Midttrafik har alle busser i brug og kan derfor ikke indsætte flere busser med den vognpark, der er til rådighed til den almindelig drift af kollektiv trafik i Region Midtjylland.En ting er pålidelighed, en anden ting er kundernes tryghed i forbindelse med fyldte busser. Passagerpulsen har netop offentliggjort en undersøgelse om passagerernes oplevelse af den kollektive trafik under covid-19. Undersøgelsen viser blandt andet, at 54 procent af kunderne føler sig trygge, når de bruger den kollektive trafik. Utrygheden er størst blandt kunder i risikogruppen, og en af de vigtigste årsager til utryghed er oplevelsen af pladsmangel.