Sikkerhedsrapport for jernbanen 2019 er lagt frem

Torsdag 8. oktober 2020 kl: 10:25

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sikkerhedsrapporten for 2019 viser, at sikkerheden på den danske jernbane fortsat er høj. I 2019 var der 15 væsentlige ulykker. Det er et fald i antal væsentlige ulykker sammenlignet med tallet fra 2018, hvor der var 22 væsentlige ulykker. Danmark er dermed i 2019 fortsat i top fem i EU med færrest antal dræbte og alvorligt tilskadekomne målt per mio. kørte tog-kilometer.Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen peger dog på, at 2019 var præget af dødsulykken på Storebæltsbroen 2. januar, hvor en sættevogns-trailer rev sig løs fra et godstog og ramte et lyntog, der kom kørende i det modsatte stor. Ulykke, der er en af de ulykker, der er med i rapporten, er grunden til, at der skete en stigning i antallet af dræbte i jernbaneulykker fra 10 personer i 2018 til 16 personer i 2019.Interesserede kan læse Sikkerhedsrapport for jernbanen 2019