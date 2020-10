Lastbilen er bygget op til stilladser

Tirsdag 6. oktober 2020 kl: 13:59

Af: Redaktionen Den nye lastbil fra renault Trucks er en tre-akslet Renault Trucks D-Wide 6x2 - 26T med en 8-liters seks-cylindret motor på 320 hk og et maksimalt drejningsmoment på 1.200 Nm mellem 1050-1600 omdr. pr. minut. Bilen har derudover Optidriver automatiseret gearkasse og en “Global kabine” med lav indstigning til glæde for chaufføren.





Bilen er leveret med luftaffjedret Comfort-førersæde , tablet- og mobilholder, cyklistrude i bunden af højre dør, bakkamera, bakalarm og cyklistkamera, aircondition og læderrat samt LED-baglygter.





Bilstrup Karrosseri har stået for tilladsopbygningen med en Fassi F245A.2.28 (F215) kran med otte hydrauliske udskud og en rækkevide på 20,9 meter, hvor den løfter ca. 515 kg. Der til kommer støtteben med LED-blitzblink, der via hydraulik kan køres ud til en bredde på 6.650 mm. Kranen er forsynet med Scanrego-radiostyring med Danfoss-ventilbord.





Ladet har en længde på 7.200 mm og er forsynet med kraftig surring i sider, optræksbar surring i vognbund. Under ladet er der værktøjskasse og kasser til strøer.





Volvo Trucks Center i Hillerød har stået for levering af bilen. Lastbilen blev overleveret til LHK Stillads A/S’ ejer Lars H. Kanstrup og til stilladsmand Søren, som skal være chauffør på lastbilen.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.