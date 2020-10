Lufthavne og luftfartsselskaber kan søge støtte fra ny corona-ordning

Tirsdag 6. oktober 2020 kl: 13:41

Støtte til luftfartsselskabers betaling af lufthavnstakster

For at understøtte flyvninger til og fra de danske lufthavne er der afsat 130 millioner kroner til refusion af 50 procent af de start- og passagerafgifter, som selskaberne betaler. Der gives støtte for rute- og charterflyvninger udført i perioden 1. august til 31. december i år. Støtten gives for lufthavnstakster betalt til danske lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning.

Støtte til danske lufthavne

Der er afsat 30 millioner kroner til at støtte danske lufthavne. Der gives støtte svarende til 50 procent af start- og passagerafgifter baseret på den enkelte lufthavns takstblad pr. 1. marts 2020 sammenholdt med det faktiske antal afrejsende passagerer og antal operationer i perioden 1. august til 31. december i år. Der ydes støtte til lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning.

Af: Redaktionen Grundlaget for ordningen er to nye bekendtgørelser, som trådte i kraft tirsdag i denne uge.Støtteordningen gælder for perioden 1. august til 31. december 2020. Ansøgere kan søge for en måned ad gangen.