Tysk koncern med lastbiler og busser styrker sin organisation i Scandinavien

Tirsdag 6. oktober 2020 kl: 12:14

Det nye ledelsesteam i MAN Last & Bus i de skandinaviske lande:



Danmark:

Norge:

Sverige:

Supportfunktioner:

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I den nye struktur vil hvert marked blive styret af den nye lokale salgsdirektør og eftermarkedsdirektør. Salgsdirektøren vil samle alle salgsfunktioner inklusive lastbils-, bus- og varebilssalg samt salg af brugte køretøjer og vil fungere som et stærkt lederteam sammen med eftermarkedsdirektøren.Eftermarkedsdirektøren bliver ansvarlig for MAN’s netværk af egne filialer og autoriserede forhandlere. Tidligere har MAN organiseret sig med fælles salgsfunktioner på tværs af markederne.- Vores hovedmål med denne nye organisation er et stærkt fokus på de enkelte markeder med to stærke lokale ledere med dybtgående markedskendskab og beslutningskraft, siger Stefan Thyssen, der er og fortsat vil være administrerende direktør for MAN Last & Bus i de skandinaviske lande.- Vi vil få succes med vores nye tilgang, hvis vi er i stand til at være meget hurtigere i beslutningsfasen, stærkt sammenarbejdende på tværs af de forskellige funktioner og støtte vores kunder på den bedst mulige måde, siger han videre.Han fremhæver, at ud over salgs- og eftermarkedsfunktioner vil de lokale team blive understøttet af supportfunktioner i hele Skandinavien, der dækker områderne “Netværk & kvalitet”, “Marketing”, “Finance & IT” og “People & Digitalisering”.Administrerende direktør: Stefan ThyssenSalgsdirektør: Frank NielsenEftermarkedsdirektør: Mikkel ChristensenSalgsdirektør: Lars SandEftermarkedsdirektør: Annbjørn VasdalSalgsdirektør: Fabian KnappikEftermarkedsdirektør: Christer PetterssonNetværk & kvalitet: Thomas SkousgaardMarketing: Claus LindholmFinance & IT: Niels MüntzenbergerPeople & Digitalisering: Larissa Knödler