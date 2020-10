Tog nummer 100 står klar

DIGITALT SIGNALSYSTEM:

Fredag 2. oktober 2020 kl: 12:22

I togets førerhus bliver der monteret en skærm, som er forbundet med en computer med software fra det nye signalsystem

På togets hjul monteres en omdrejningstæller, og på undervognen en radar, som måler afstand og hastighed

Under toget bliver der monteret en antenne til at læse baliser i sporet, og på taget monteres en antenne til det nye data-radiosystem

I sporene er der indlagt baliser, som angiver, hvor toget befinder sig på strækningen. Baliserne angiver også, hvilket radioblokcenter det skal i kontakt med for at få lov til at køre

Radioblokcenteret bestemmer, hvilket tog der må køre på et givent afsnit af strækningen og med hvilken hastighed

Langs banen er der monteret radiomaster, som sender signalet fra radioblokcenteret til togets computer

Af: Redaktionen Med fjernbanetog nummer 100 udrustet med udstyret til det nye signalsystem, ERTMS, har Banedanmark sammen med togoperatørerne nået en vigtig milepæl i arbejdet med at indføre det nye signalsystem i intercity- og regionaltrafikken.- Dét er en stor sejr for alle, der har været en del af processen, siger Thilde Restofte Pedersen, der r programdirektør i Signalprogrammet i Banedanmark.- Det er ingen let sag at indbygge det nye system i togene, og der har da været tider, hvor vi har været stærkt udfordret i vores tro på, at det kunne lade sig gøre. Nu er vi heldigvis godt på vej. Derfor vil jeg gerne sige tak til alle for den meget store indsats, som er ydet for at gøre det muligt, siger hun.Med det nye signalsystem modtager lokomotivføreren køresignal direkte på en skærm i førerrummet via radiokommunikation. Derfor er mange lokomotivførere også glade for at køre med det nye system, da det er både nemt og sikkert at arbejde med.- Mange af lokomotivførerne - særligt de ældre af os - var ikke meget for det, da vi hørte om det nye signalsystem. Primært fordi mange af os nok ikke havde lyst til at omstille os til noget nyt. Men i dag er vi utroligt glade for det. Det er simpelthen så trygt og sikkert at arbejde med, så som lokomotivfører er det en sand fornøjelse, at det er blevet indført. Derfor glæder vi os rigtig meget til, at det nye signalsystem bliver rullet ud over hele landet,” siger Ulrik Wad Sørensen, der er lokomotivfører og har kørt for togoperatøren Arriva i 15 år.Banedanmark oplyser, at der stadigvæk er over 200 tog, som skal udrustes med udstyret til at køre på det nye signalsystem. Inden for de seneste par år er signalsystemet blevet taget i brug på de første tre strækninger på fjernbanen. Det gælder strækningerne Frederikshavn-Lindholm, Køge-Roskilde og Struer-Thisted. Frem mod 2030 vil det nye signalsystem blive udrullet i hele landet – strækning for strækning.Til S-banen har Banedanmark sammen med Siemens udrustet cirka 135 S-tog med nyt signaludstyr. På S-banen er der udrullet nyt signalsystem, CBTC, på de første strækninger, og i slutningen af 2022 vil det nye signalsystem være udrullet på hele S-banen.Om signalsystemet:Udrustning af togene:Udstyr på banen: