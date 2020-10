Vognmandsdelegation besøgte folketingspolitikere for at fortælle om særtransporters forhold

Fredag 2. oktober 2020 kl: 10:33

Lastbiler er ikke bare lastbiler



Langsigtede beslutninger



Af: Redaktionen Delegationen, der bestod af repræsentanter fra to vognmandsvirksomheder plus repræsentanter fra DTL og DTL Kran Blok Erfa, fik foretræde for Folketingets miljø- og fødevareudvalg for at forklare vognmændenes ønsker og behov ved fremtidens politiske beslutninger.- Vi har i de forløbne måneder været hele vejen rundt i systemet. Vi har haft dialog og møde med miljøministeren, og vi har haft dialog og møde med Miljø- og Fødevarestyrelsen. Alt sammen for at gøre opmærksom på, at specialkøretøjerne, som en del vognmænd bruger, netop er så specielle, så de bør have særlige adgang til dispensation for at færdes i miljøzonerne, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard efter mødet.Han peger på, at bestræbelserne nu er lykkedes så langt, at der skulle være tålelige retningslinjer for de vognmænd, der måtte ønske og ansøge om en dispensation. Men foretrædet for Folketinget er netop også for at sikre, at vognmændenes situation kommer med i overvejelserne tidligere, end det har været tilfældet i forbindelse med den forhandlingerne om de nye miljøzoneregler.Delegationen brugte den sparsomme tid til rådighed for udvalget til at pointere, at lastbiler ikke bare er lastbiler. De er højst forskellige alt efter formålet, og vognmændene har ved politiske beslutninger et behov for at tage højde for levetider og afskrivningshorisont, som for specialkøretøjer kan være op til 20 år. Der bør derfor efter DTL Kran Blok’s opfattelse være en balance mellem miljøzonekrav og investeringer i specialkøretøjer. Delegationen benyttede sig derfor af lejligheden til at fremkomme med eksempler på praksis fra vognmænd med dyre specialkøretøjer - og med udgangspunkt i de seneste skærpelser.- Budskaberne fra DTL Kran Blok Erfa og vores medlemmer har hele tiden været, at vi støtter miljøzoner og den gradvise skærpelse af kravene til alle køretøjer, så der kommer fokus på lokal partikelforurening. Men politikernes beslutninger må tages med et længere sigte og være så tilpas forudsigelig, at vognmændene kan nå at omstille sig uden at tabe store summer på materiellet. Derfor bør der også være klare undtagelser for specialkøretøjer, siger Erik Østergaard.Han fremhæver, at DTL tilbyder branchens fremtidige hjælp og bidrag på et tidligere tidspunkt i den politiske proces.