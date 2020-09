Uddannelsesorganisation lancerer jobportal for chauffører

Onsdag 30. september 2020 kl: 11:43

Gevinst for vognmændene



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På den baggrund lancerer Dekra en ny jobportal på www.transport-job.dk. Her kan chauffører få overblik over opslåede stillinger og bruge søgekategorier som jobfunktion, arbejdstid, geografi og lønramme til at finde de job, der interesserer dem.Portalen kommer på et tidspunkt, hvor mange af landets vognmænd forventer at få brug for flere chauffører. I en analyse, Dekra har foretaget blandt 400 transportfirmaer, svarer 40 procent af godsvognmændene, at de skal ansætte chauffører inden for de kommende tre måneder. 56 procent af godsvognmændene svarer derudover, at det er en udfordring at skaffe kvalificerede chauffører.Også vognmænd inden for persontransport, der har været hårdt ramt under COVID-19, ser lys forude.Således svarer 32 procent af de adspurgte vognmænd inden for persontransport, at de skal ansætte chauffører indenfor de kommende tre måneder.Dog er særligt turistbusbranchen fortsat ramt. Her forventer 22 procent af vognmændene at skulle ansætte inden for de næste tre måneder.Dekra’s ambition med den nye web-side er at skabe Danmarks største specialiserede jobportal for transportbranchen.- Der har manglet et seriøst sted, hvor man som chauffør kan få et godt overblik over de vognmænd, som mangler chauffører. Ofte ser vi opslag i diverse Facebook-grupper og på mindre jobsider. Det gør det vanskeligt og meget tidskrævende for chauffører at finde drømmejobbet. Derfor vil vi med den nye jobportal samle alle relevante jobs i branchen ét sted. Branchen skriger på flere chauffører, og ud over at uddanne dem bør vi også lette chaufførernes muligheder for at finde de ledige job, siger administrerende direktør i Dekra Danmark, Peter Laursen.Afdelingsleder i det fynske transportfirma Poul Schou A/S, Casper Juul, mener, at den nye jobportal også bliver en gevinst for vognmændene.- Det er en god idé med en specifik jobportal målrettet kandidater med netop de færdigheder, vi gerne vil tiltrække. Vi er måske ikke så hårdt ramt af chaufførmanglen som andre transportvirksomheder, fordi vi i kraft af vores samarbejde med Dekra godt tør starte op med folk uden den store erfaring. Vi finder noget kørsel, som er håndterbart for folk, der er nye i faget. Men når det gælder mere specifikke lastbiler, er der større konkurrence i markedet om de dygtige chauffører, og der vil den nye jobportal være et vigtigt vindue for os som en virksomhed, der kan tilbyde spændende arbejdsopgaver, siger han og forklarer, at målet med jobportalen er at have 200 vognmænd på portalen inden årets udgang.- Med den nuværende interesse, ser det mål ud til at blive opfyldt hurtigt, siger Peter Laursen.