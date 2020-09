Personbilist kørte ind i tankvogn

Af: Redaktionen Personbilisten kom alvorligt til skade og blev bragt til Odense Universitetshospital. Han er ifølge politiet på Fyn uden for livsfare. Chaufføren af tankvognen - en 57-årig mand - slap uskadt fra ulykken.Lastbilen fik så alvorlige skader forrest i venstre side, at politiet ikke var sikre på, at den kunne køre ved egen kraft uden at begynde at lægge brændstof. Derfor skulle tankvognen tømmes, inden den kunne fjernes fra ulykkesstedet.