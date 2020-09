To gule opbygninger kører ud i Nordjylland

Mandag 28. september 2020 kl: 13:29

Hiab X-HiPro 262 E-7 CD + Sawo CLF 432S-3W. (Foto: Sawo)

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hiab X-HiPro 408 E-6 med Jib 70X-4 + Sawo CLF 432S-3WDen ene opbygning består af en Hiab X-HiPro 408 E-6 kran med Jib 70X-4 og et Sawo wirehejs. Rækkevidden på denne kran er 26 meter med seks hydrauliske udskud på kranen og fire udskud på jib'en. Kranen er blandt andet monteret med ADC (Advanced Duty Control) og ASC (Automatic Speed Control), som betyder, at ved belastninger over 90 procent nedsættes hastigheden trinløst og øger tilsvarende løftekapaciteten. Radiostyring på kranen er CombiDrive3 med seks funktioner.Den anden leverede opbygning består af en Hiab X-HiPro 262 E-7 CD kran på hydraulisk aftalelig konsol. Hydraulisk rækkevidde med de 7 udskud er op til 18,6 meter. Kranen blandt andet monteret med parkeringshjælp - BDA (Boom Deployment Assistant) samt parkeringshjælp under drejning - SPA (Slew Parking Assistant) for at lette betjeningen.På begge opbygninger er der monteret Sawo-wirehejs af typen CLF 432S-3W leveret med blandt andet el/pneumatisk styring fra førerhuset og to optrækshastigheder med friløb og kraftig bremse, automatisk låsning af wire samt hydraulisk hejsestop med aktivering af spærretappe over kontakt.Derudover er der monteret saltsprederudstyr, indbygget tank-emulsion for asfalt og hydraulisk saksekofanger på begge Scania R 500-chassiser.