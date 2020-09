Det er påkrævet med en snarlig aftale om Brexit

Fredag 25. september 2020 kl: 19:00

Af: Redaktionen I et brev, som NLA har taget initiativ til, opfordrer organisationerne DTL - Danske Vognmænd, SÅ (Sveriges Åkeriföretag) og NLF (Norges Lastebileier-Forbund) sammen med en række medlemmer af den internationale vejtransportorganisation, IRU, EU’s chefforhandler Michel Barnier, hans britiske modpart David Frost og premierminister Boris Johnson til snarest muligt at indgå en aftale, som eliminerer usikkerheden og truslen om mere administrativt besvær for danske, nordiske og europæiske vognmænd.





