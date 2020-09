Toldere finder ulovlige piller og tobak i dansk lufthavn

Fredag 25. september 2020 kl: 17:00

Af: Redaktionen De to indrejsende passagerer kom fra Sydeuropa. Da tolderne åbnede de to rejsendes bagage, fandt de i alt 13.920 stk. tramadol-piller og 10 kg vandpibetobak, der ikke var betalt told og afgifter for.- Vi udtog de to personer til en stikprøve og fandt de mange piller og vandpibetobakken. Vi ser løbende vandpibetobak og ulovlige lægemidler i vores kontroller i lufthavne, men det er stykke tid siden, vi i Billund har haft et beslag i den her størrelsesorden. Det er et flot stykke arbejde tolderne har gjort, siger Preben Buchholtz, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen.I Danmark er privat import af tramadol en overtrædelse af lægemiddellovgivningen. Når Toldstyrelsen tilbageholder ulovligt importeret medicin som tramadol, bliver sagerne som udgangspunkt overdraget til Lægemiddelstyrelsen.- For tiden ser vi særligt meget tramadol både i lufthavne og i postcentre. Vores toldkontrol bygger på stikprøver, intelligente risikovurderinger og overvågning døgnet rundt. I samarbejde med politiet har vi fokus på tobak og lægemidler, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Preben Buchholtz.Tramadol er et smertestillende lægemiddel af opioid-typen og i familie med morfin. Tramadol anvendes til behandling af moderate til stærke smerter. Tramadol blev først markedsført som Tramal i 1977 af lægemiddelvirksomheden Grünenthal. Myndighederne i Sverige har siden 2007 betragtet Tramadol som narkotika.