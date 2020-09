- Interessant

ERHVERVSORGANISATION OM S-REGERINGENS TRANSPORTUDSPIL:

Torsdag 24. september 2020 kl: 18:29

Af: Redaktionen - Overordnet set er det en meget interessant samling af forslag, der har store praktiske konsekvenser for både virksomheder og borgere. Forslaget skal ses som en helhed, men vi vil særligt nærstudere forslaget om en kilometerafgift på lastbiler. For der er mange faktorer, der spiller ind. Der er både konkurrenceevne, balancen mellem land og by, hvad provenuet skal bruges til samt ikke mindst de administrative omkostninger ved opkrævningen at vurdere, siger Jesper Højte Stenbæk, der er fagchef i Dansk Erhverv og fortsætter:





- Jeg skal understrege, at en vejafgift ikke må føre til, at eksportordrerne går uden om Danmark. Det er skadeligt for både klimaet og dansk erhvervsliv. Tidligere på ugen foreslog Dansk Erhverv, at klimaafgifter for virksomheder skal modsvares af tilsvarende lettelser i selskabsskatten, ligesom CO2-tunge erhverv skal kompenseres. Det er vigtigt, at der tages hensyn til det samlede skatte- og afgiftstryk for virksomhederne af hensyn til konkurrencekraften.





Jesper Højte Stenbæk mener, at hvis forhandlingerne fører til en kilometerafgift, skal provenuet kanaliseres tilbage til omstilling af vejtransportsektoren.





Ladestandere er nøglen

Regeringen har i sit udspil et mål om 500.000 elbiler på danske veje i 2030 og øget krav til iblanding af biobrændsel.





- Ser vi på elbiler, så kan man altid diskutere antalsambitionen. Det er jo mange, der gør. Vi mener, at 500.000 er et fornuftigt mål lige nu. Der kommer mange nye, billigere og forbedrede modeller i den nære fremtid, som kan ændre markedet radikalt. Vores fokus er især på antallet og udbredelsen af ladestandere. Her er det vigtigt, at der sker en indsats, så infrastrukturen i forhold til brug af elbiler over hele landet er på plads, siger Jesper Højte Stenbæk og tilføjer:





- Hvis det er nemt, billigt og praktisk at bruge, så skal befolkning og erhvervsliv nok følge med. Hvad angår fokus på iblanding af biobrændsel i de fossile tanke via et CO2-fortrængningskrav, så er det helt rigtigt set. Vigtigt er det, at kravene omfatter både benzin og diesel. Vi minder desuden om, at det skal være den rigtige slags biobrændstof, og at vi skal afbalancere markedsprisen med udlandet, så vi ikke eksporterer CO2-udslippet til udlandet via grænsehandel.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.