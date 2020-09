- 53 nye elbusser er på vej i Storkøbenhavn

Tirsdag 22. september 2020 kl: 15:38

Fakta om elbusser i Movias område

Movias seneste udbud A19 omfatter i alt 204 busser med ca. 670.000 køreplantimer pr. år

Af de i alt 204 busser kan i alt 87 busser blive elbusser, fordi Movia også har udbudt linjer for Albertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Næstved kommuner med krav om både elbusdrift og enten fossil- eller fossilfri drift således, at de fire kommuner kan træffe beslutning om eventuel elbusdrift på baggrund af de endelige priser i A19

Albertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Næstved kommuner træffer beslutning om eventuel elbusdrift senest 30. oktober 2020

Den grønne omstilling fra dieselbusser har hidtil udgjort en større investering for de involverede kommuner, men i takt med den teknologiske udvikling er konkurrencen på drivmidler og teknologi øget. Dertil kommer, at elbusser med de nuværende elafgifter er billigere i drift end dieselbusser. De syv kommuner står således til at spare godt 20 millioner kroner årligt, når de nye elbuskontrakter på linje 1A, 164 og 10 træder i kraft i december 2021 og sommeren 2022

Det er kommunerne København, Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Hvidovre, der i fællesskab har besluttet, at busserne på de tre buslinjer, der løber på tværs af kommunegrænserne, alle fremover skal køre på el.Med den fælles kommunale beslutning om at gå fra diesel til el på de tre buslinjer, tager de syv kommuner og Movia endnu et skridt mod målet om, at alle busser på Sjælland kører fossilfrit i 2030 - og mindst halvdelen på el. Københavns Kommunes mål er en total omlægning af alle dieselbusser til el i 2025.Med en øget omstilling til mere bæredygtig drift bidrager kommuner, regioner og Movia til at indfri den nationale målsætning om 70 procents CO2-reduktion inden 2030.Med indsættelsen af de 53 nye elbusser vil der i 2022 være 114 elbusser i drift i Storkøbenhavn og dermed 176 elbusser i drift på Sjælland. Det svarer til 15 procent af Movia’s samlede busdrift opgjort på antal køreplantimer og 13 procent af alle Movia’s busser. Hertil kommer fem el-havnebusser i Københavns Havn. Samlet vil det give en reduktion på 5.037 ton CO2, 10 ton NOx og 40 kg partikler, når alle elektriske busser er i drift.Movia’s første 76 elbusser blev indsat i Ballerup, Egedal, Frederiksberg, København og Roskilde kommuner i 2019. I sommeren 2021 sætter Glostrup, Guldborgsund, Lolland, Rødovre og Slagelse yderligere 47 elbusser i drift. De 53 nyeste elbusser kommer i drift fra december 2021 til juni 2022.Det er mobilitetsselskabet Movia, der udbyder busdriften for kommunerne, og som er med til at drive udviklingen hen mod flere nul-emissionsbusser. Med det seneste udbud er det lykkedes at købe elbusser ind til en pris, som stort set matcher prisen på dieselbusser, så længe elafgiften ligger på det nuværende, lave niveau, påpeger Movia.