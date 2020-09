Kontrollører spiller en vigtig rolle ved krav om mundbind

TRAFIKSELSKAB:

Tirsdag 22. september 2020 kl: 12:21

Af: Redaktionen Midttrafik gør status på kontrollørindsatsen efter en måned med krav om mundbind eller visir i hele Region Midtjylland.- Kunderne er gode til at passe på sig selv og andre i Midttrafiks busser og Letbanen. Kravet om mundbind er blevet modtaget uden de store udfordringer. Kontrollørerne oplever generelt en god stemning hos kunderne. Der er en god dialog mellem kunderne og kontrollørerne, uanset om kunderne har glemt mundbindet i tasken eller er undtaget fra at bruge mundbind, siger Thomas Dalgaard Mikkelsen, der er talsmand for Midttrafik.Midttrafik ønsker at skabe tryghed i busserne med kontrollørernes tilstedeværelse og peger på, at kontrollørerne blandt andet gør det synligt, at der er kunder, som er undtaget fra at bruge mundbind.Siden det landsdækkende krav om mundbind og visir trådte i kraft, har kontrollørerne afvist cirka 400 kunder i hele Midttrafiks område, der ikke bar mundbind eller visir i busser, tog eller letbane. Midttrafik peger på, at afvisningerne i de fleste tilfælde er foregået stille og roligt. Kun to gange har det været nødvendigt at tilkalde politiet.Midttrafik har i perioden fra 22. august til 22. september haft cirka 3.718.000 passagerer.Kravet om mundbind eller visir bliver håndhævet af Midttrafiks billetkontrollører fra G4S, der tjekker både billetter og mundbind/visir. Midttrafik har derudover indgået aftale med kontrollører fra Securitas, der udelukkende tjekker for mundbind og visir. Det er tanken, at kontrollørerne skal have en præventiv virkning i busser og letbane, samtidig med at de formidler viden om kravet om mundbind og visir.