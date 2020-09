Container-transportør tager to med brænstofbesparelser

Mandag 21. september 2020 kl: 11:53

Af: Redaktionen Chaufførerne Stefan og Karsten foran de to nye biler, som de fremover skal betjene - og betjene kunderne med.Bilerne er leveret med Globetrotter-førerhus og ellers udstyret med motorbremse, VEB+, I-Shift gearkasse og har fjerntransport-brændstofpakke samt komfort førerhuspakke. Herudover er bilerne udstyret med I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS oplysninger), ACC med adaptiv fartpilot og advarsel mod kollision (FCW) samt automatisk nødopbremsning.Dania Connect har tegnet to-årige My Truck abonnementer samt Sølv-servicekontrakter på de to biler. Sølv-kontrakterne fra Volvo Trucks omfatte udover forebyggende vedligeholdelse og en serviceplan også omkostningsstyring.