Ny forsøgsordning skal fremme grønne hurtigbusser i hovedstaden

Fredag 18. september 2020 kl: 12:14

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Baggrunden er, at Hovedstaden vokser og dagligt udfordres af stigende trafik. Både S-tog og Metro er med til at sikre bæredygtige alternativer til bilen, men i fremtiden kan hurtigbuslinjer, også kaldet BRT-løsninger, blive et vigtigt supplement til S-tog og Metro.Hurtigbuslinjerne, der etableres i eget spor, er baseret på tidens bæredygtige teknologier. Konceptet med lange ledbusser, der kører på veje, der er reserveret dem, er i drift en række steder i verden. I Danmark kører Hovedstadens Linje 5C lidt som en BRT-forbindelse, mens den første egenligtlige BRT-rute er p vej i Aalborg.For at samle erfaringer med bæredygtige hurtigbuslinjer sætter S-regeringen gang i en forsøgsordning, hvor kommuner i Hovedstadsområdet, der etablerer hurtigbuslinjer i eget spor, kan få lov til at bygge større byggerier omkring hurtigbusliniernes mest brugte stoppesteder.- Erhvervslivet har brug for en kollektiv trafik, som gør rejsetiden effektiv og kort for både kunder og ansatte. Derfor giver det god mening, at vi nu tester nye grønne BRT-busser i områder, hvor der i forvejen er efterspørgsel på nye virksomheder. Forhåbentligt bliver busserne en succes, så vi kan styrke erhvervslivet og holde hånden under klimaet på en og samme tid, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).Transportminister Benny Engelbrecht (S) fremhæver, at forsøgsordningen er en oplagt mulighed for at få danske erfaringer med BRT-løsninger.- Vi har for nylig foretaget en undersøgelse af en BRT på Østbanen, som understregede potentialet i denne form for kollektiv trafik. Der er både grønne og mobilitetsfremmende perspektiver i BRT-løsninger, og med forsøgsordningen kan vi også få afdækket BRT-løsningernes potentiale i at flytte trafik fra bil til kollektiv trafik, siger transportministeren.Kommunerne vil få mulighed for i første omgang at indsende en interessetilkendegivelse med henblik på en efterfølgende egentlig ansøgning.