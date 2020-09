Europæiske brintalliance får Danmark som medlem

Torsdag 17. september 2020 kl: 12:40

Af: Redaktionen Power-to-X teknologier(PtX) og brint, der er fremstillet ved hjælp af bæredygtig produceret elektricitet - såkaldt “vedvarende brint” er ifølge S-regeringen og EU-Kommissionen veje til at indfri danske og europæiske klimaambitioner i sektorer, der er svære at elektrificere - eksempelvis tung industri og transport.I EU’s Brintalliance vil S-Regeringen arbejde for at skabe grundlag for at danske virksomheder kan få en styrkeposition og eksportmuligheder inden for brint baseret på vedvarende energi.- Danske virksomheder er rigtig gode til grøn teknologi, og produktion af brint baseret på grøn energi er en dansk styrkeposition. Det er den slags teknologi vi skal have mere af for at nå vores klimamål. Samtidig skal vi hjælpe de danske virksomheder med de bedste muligheder og rammevilkår, så det bliver de danske grønne løsninger, der sælges ude i verden. Det vil regeringen arbejde for i EU, for det er især vigtigt, at det europæiske samarbejde retter sig mod danske interesser og styrker inden for vedvarende brint, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).Han suppleres af klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen (S), som peger på, at “vedvarende brint” kan blive en vigtig del af løsningen på klimakrisen - ikke kun herhjemme, men også i EU og globalt.- Derfor har regeringen stort fokus på Power-to-X og udviklingen af vedvarende brintteknologi nationalt med en helt ny strategi, men vi skal have EU og resten af verden med i udviklingen af potentialet. Set i det lys giver det rigtig god mening, at vi nu sammen med en række andre EU-lande og centrale aktører indgår i en fælles brintalliance, som kan styrke den danske position og udbrede vores og andres erfaringer til fælles nytte, siger han.Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fremfører, at Danmark har der en lang forskningsmæssig tradition inden for især brint og elektrolyse med stærke forskningsmiljøer på flere universiteter. Hun ser dermed et stort potentiale i at få de gode forskningsbaserede løsninger tænkt med ind i udviklingen af et grønt europæisk marked for brint baseret på vedvarende energi.Nyt tværgående partnerskab om udviklingen af PtX i DanmarkDansk deltagelse i EU’s nye brintalliance sker på samme dag, som S-Regeringen afholder møde i Grønt Erhvervsforum og inviterer til et nyt partnerskab om udviklingen af en ny dansk PtX-strategi. Strategien, som er et initiativ fra den indgåede klimaaftale for energi og industri, skal blandt andet afdække behov, efterspørgsel og aftagermuligheder efter PtX-teknologier.Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil drive partnerskabet i samarbejde med Erhvervsministeriet samt interesserede repræsentanter fra Grønt Erhvervsforum og konkrete, centrale virksomheder på tværs af sektorer i arbejdet. Partnerskabet om udviklingen af en strategi for PtX og CCUS med videre forventes sat i gang ved en workshop i oktober 2020.