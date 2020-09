To-akslede lastbiler er bygget op - stærke som tre-akslede

Onsdag 16. september 2020 kl: 09:40

Af: Redaktionen Opbygningerne, der er baseret på to to-akslede DAF LF 260, har fået monteret Sawo-wirehejs af typen CLF 326S-3W med optrækskapacitet på 20 ton og en tipkapacitet på 22 ton.Der er lavet stor chassisforstærkning, fordi bilerne som udgangsunkt skal kunne holde i 20 år. Alt på chassis er bygget ind, så det holder bredden på to meter, da bilerne skal kunne køre igennem smalle portåbninger i det indre København. Der er lavet wireruller på overkant af tiprør, så containere kan rettes op, så man nemmere kan få fat i dem.Derudover er der lavet en kraftig bagende med skurtræk, og sidespejle kan slås ind foran forruderne for at fylde mindre. Der er 800 mm sakse-kofanger på dem samt forberedt til automatbagsmæk. Skørter samt combitank er i rustfri stål.Bilerne er bygget op som man normalt vil opbygge tre-akslede biler.Der er monteret combilock i bagende og frontstop i forende samt lavet alu-afdækning på overramme og forpart. Der til kommer værktøjskasse i finér og strøkasse i venstre side. Wirehejset er med radiostyring, så det er nemt at betjene.