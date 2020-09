Svenske lastbiler kommer i stødet

Tirsdag 15. september 2020 kl: 12:56

Af: Redaktionen I første omgang er de elektriske lastbiler udviklet til distributionskørsel med eksempelvis dagligvarer i byernes centrum. I de kommende år vil Scania fortsætte udviklingen af elektriske køretøjer til alle typer godstransport, herunder også langturs- og entreprenørkørsel.- Det er med stolthed, at vi nu markerer starten på Scanias langsigtede plan for elektrificering af godstransporten, siger Scania’s koncernchef Henrik Henriksson.- Vi vil i de kommende år løbende introducere nye elektrificerede køretøjer i hele produktprogrammet, og vi er netop nu i gang med at tilpasse vores produktion i den retning. Her er det især vigtigt at nævne, at vi om få år også vil introducere elektriske lastbiler til langturskørsel med mulighed for hurtig opladning - for eksempel under chaufførens lovpligtige 45-timers hvileperiode, tilføjer han.









