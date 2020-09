Mand med hund stjal pakker fra pakkebud

Fredag 11. september 2020 kl: 10:53

Mellemøstlig af udseende

20-25 år gammel

Ca. 170 cm høj

Spinkel af bygning

Var iført en sort dynejakke, grå hættetrøje og sorte bukser

Medbragte en rottweiler, som ikke blev ført i snor

Af: Redaktionen Den 23-årige har forklaret politiet, at manden i første omgang interesseret spurgte ind til hans arbejde, hvorefter han gik lidt væk igen, mens den 23-årige fortsatte med at sortere pakkerne. Kort efter vendte manden tilbage og sagde, at han skulle have nogle af pakkerne, hvilket den 23-årige afviste. Manden forsøgte gentagne gange at få fat i en af sækkene med pakker, mens den 23-årige forsøgte at spærre for ham.Ifølge den 23-årige var stemningen nu blevet så dårlig, at han var bange for, hvad det ville udvikle sig til, så han tog i stedet sin telefon frem for at filme manden. Manden tog begge pakkeposer og begyndte at gå fra stedet i retning mod Kappelvænget, men da han opdagede, at den 23-årige stadig filmede ham vendte han tilbage og gik, sammen med sin hund, truende hen til den 23-årige og forlangte, at han slettede videoen, hvilket han gjorde.Manden forlod herefter stedet med begge pakkeposer, og den 23-årige satte sig ind i sin bil og kørte fra stedet.Den 23-årige har over for politiet beskrivet gerningsmanden som:Østjyllands Politi hører gerne fra personer, der har set episoden - og særligt gerne fra de to personer, der skulle have befundet sig på stedet, og som den 23-årige har oplyst, han på et tidspunkt bad om hjælp.Oplysninger i sagen kan gives til Østjyllands Politi på telefon 114.