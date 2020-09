Politiet sinker særtransporter

ORGANISATIONER PÅ TRANSPORTOMRÅDET TIL S-MINISTRE:

Onsdag 9. september 2020 kl: 16:50

Af: Redaktionen Baggrunden for, at organisationerne har sendt et brev til de to ministre er, at politiet har indført praksis, som ifølge brevskriverne forsinker tilladelser til særtransporter i op til flere uger, hvilket ifølge organisationerne er helt uholdbart - både for branchen og for kunderne.Derfor vil organisationerne have de to ministre til at gribe ind, så ekspeditionstiden blver bragt ned på et acceptabelt niveau.Problemet ligger først og fremmest hos politiets tilladelseskontor i Greve, som uden varsel har indført en ny praksis, hvor vejmyndighederne (eksempelvis kommunerne) høres i langt større omfang end tidligere, når der skal udstedes tilladelser til særtransporter.Den nye praksis har forlænget ekspeditionstiden af ansøgninger til særtransporter markant.- Før tog det et par dage at få tilladelser, nu skal vi ofte vente i mere end en uge på at kunne levere vores ydelser. Dels står vores materiel stille, mens ansøgningen om tilladelse til særtransport cykler rundt i bureaukratiet, men også hos kunderne, der ikke kan komme videre med deres arbejde, før vindmøllesektionen, maskinen, byggeelementet, COVID-19-pavillionen eller, hvad det nu kan være, ankommer. Det er helt uholdbart og koster dyrt for alle parter, siger Jan Kjelgaard, der er formand for DTL Kran Blok Erfa, hvis medlemmer lider under politiets nye praksis.I brev appellerer organisationerne til justitsminister Nick Hækkerup og transportminister Benny Engelbrecht om at gribe ind og ændre politiets nye praksis.



"Den hidtidige praksis for udstedelse af særtransporttilladelser har fungeret i mange år, mens den nye praksis har nogle helt - formentlig utilsigtede - uacceptable følger. Erhvervslivet forsøger at rejse sig på trods af den krise, som COVID-19 har medført, Politiets nye praksis modarbejder direkte disse bestræbelser til skade for både beskæftigelsen og økonomien, udover at også kommunernes administration belastes".



“Transportører med adresse på Sjælland-Fyn skal søge tilladelser på kontoret i Greve, mens transportører med adresse i Jylland skal søge tilladelser på kontoret i Padborg. Det gælder uanset, hvor i landet tranporten skal gennemføres. Det indebærer en helt urimelig forskelsbehandling af transportørerne øst og vest for Lillebælt”, hedder det blandt andet i brevet fra organisationerne, som også udtrykker undren over, at den nye praksis kun gælder tilladelseskontoret i Greve og ikke kontoret i Padborg.





Organisationerne peger på, at det tilsyneladende er planen, at også kontoret i Padborg skal spørge alle vejmyndigheder hver gang en transportør søger om særtransporttilladelse.





DTL’s direktør Erik Østergaard advarer i den forbindelse om, at der derfor må forventes en mangedobling af ventetiden på særtransporttilladelser over hele landet og ikke kun på Sjælland.







- Det er slet ikke det, vi har brug for nu, hvor vi kæmper for at holde hovedet og økonomien oven vande under coronakrisen. Og helt uforståeligt er det, at politiets ændrede praksis kommer uden varsel og uden begrundelse i hensynet til for eksempel trafiksikkerheden eller infrastrukturelle forhold, siger han og fortsætter:







- Vi har brug for en akut løsning, der sikrer en tilbagevenden til den hidtidige hurtigere levering af tilladelser til særtransporter. Hvad enten det sker i form af flere ressourcer til politiet og vejmyndighederne/kommunerne eller i form af en mindre ressourcekrævende praksis eller eventuelt en hasteændring af Særtransportbekendtgørelsen.





I brevet til ministrene efterlyser organisationerne en permanent løsning gennem en revision af Særtransportbekendtgørelsen samt en digital selvbetjeningsløsning/anmeldelsesordning for tilladelser til særtransport - eksempelvis efter svensk forbillede.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.