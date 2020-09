GPS-løsning kan forebygge overtrædelser af nye miljøzone-regler

Tirsdag 8. september 2020 kl: 11:06

Se miljøzonerne direkte på flådestyringskortet

Se om en kundeadresse ligger i eller udenfor en miljøzone

Hurtigt find nærmeste medarbejder i en godkendt bil

Få notifikation ved overtrædelser af kørsel i miljøzoner

Der er indført miljøzoner i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus, og reglerne omfatter ældre og tunge dieselkøretøjer og varevogne.I den forbindelse gør it-virksomheden Fleet Complete, at med et flådestyringssystem kan det være muligt at importere miljøzonerne som et ekstra kortlag og efterfølgende få en notifikation, hvis en bil kører ind i en ”forbudt” zone.Det er også muligt hurtigt at se, om en kundeadresse ligger i en af zonerne, og hvis den gør med et enkelt klik finde den nærmeste medarbejder, som har en bil, der er godkendt til kørsel i zonen. Ud over at Fleet Completes flådesystemer kan fortælle, hvor ens biler befinder sig, kan systemerne også gruppere bilerne i godkendte og ikke-godkendte køretøjer.I systemerne kan man: