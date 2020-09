Fragtmænd arbejder sig frem mod mere bæredygtig transport i Københavns indre by

Tirsdag 8. september 2020 kl: 10:56

Af: Redaktionen (Foto: Rasmus Hjortshøj)Ved at tage udgangspunkt i terminalen i Hvidovre kan Danske Fragtmænd skal distributionslastbilerne ikke tilbagelægge så mange kilometer, hvilket vil gavne både modtagere og miljø.Med flytningen til Avedøre Holme i Hvidovre vil Danske Fragtmænd ikke kun reducere transporttiden, men også åbne for nye muligheder med el-drevne køretøjer. Danske Fragtmænd har netop bestilt el-lastbiler til test på strækningen, og derfor er flytningen også første skridt mod en mere bæredygtig godstransport i det indre af København.- Teknologien indenfor eldrevne lastbiler er desværre ikke helt så langt fremme, som vi ser ved personbiler. Batterikapaciteten og nyttelasten er begrænset, og vores transportmønstre tillader ikke lang genopladningstid af batterierne. Derfor tæller hver en kilometer, vi kan spare på transporten ind til indre by i regnskabet, siger Torsten Sibuhr Askjær, der er koncern-transportchef i Danske Fragtmænd.Da det ikke kun er udsigten til de eldrevne lastbiler, der vil nedbringe CO2-udledningen, vil Danske Fragtmænd på grund af den kortere afstand fra Hvidovre og frem ti modtagerne fra første dag opleve en reduktion af CO2-posten på virksomhedens klimaregnskab.- Alene på grund af den kortere afstand fra Avedøre Holme til indre København vil vi fra dag ét med nuværende lastbilpulje, opnå en reduktion i CO2-udledning på cirka 2 6 procent i last mile distribution. Og så bliver det jo kun endnu bedre, når vi får vores nye, eldrevne lastbiler, siger Torsten Sibuhr Askjær og fortsætter:- Derudover vil vi opleve mindre kø på indfaldsvejene, hvilket både kommer til at være til glæde for vores chauffører og ikke mindst de øvrige bilister.Torsten Sibuhr Askjær fortæller, at der også er eldrevne lastbiler på vej til Aarhus, Odense og Aalborg.Fra terminalen på Avedøre Holme udfører Danske Fragtmænd i forvejen natdistribution til erhvervsmodtagere på Sjælland og i København, hvilket ligeledes er med til at reducere trængslen i dagtimerne. Derudover forventer virksomheden i nærmere fremtid at lancere et aftenleveringskoncept i København, der gør det muligt at levere varerne i ydertimerne fremfor i trængselstiden.