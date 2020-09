Vi er DAF’et ud i Østjyllland

Torsdag 3. september 2020 kl: 08:41

Af: Redaktionen Vi har tidligere haft mulighed for at teste lastbilen ved et arrangement i Spanien - men vi ser frem til omkring 175 kilometer på de østjyske veje torsdag formiddag i smukt septembervejr.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.