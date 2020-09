Lastbilchauffør ville undvige - og pressede anden bilist

Onsdag 2. september 2020 kl: 12:30

Af: Redaktionen En 28-årig mand, der kom kørende i en anden lastbil bagved, drejede skarpt ud i overhalingsbanen for at undgå et sammenstød. Ved svinget ud i overhalingsbanen pressede han en bil med en 72-årig mand bag rattet ud i autoværnet. Ingen af parterne kom umiddelbart alvorligt til skade, oplyser politiet.



















