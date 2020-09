Udenlandske vognmænd tager nye metoder i brug i sag om ulovlig godstransport i Danmark

Onsdag 2. september 2020 kl: 11:23

Af: Redaktionen Tungvogncenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi havde en chauffør fra Makedonien bag rattet. Han foreviste en førerattest, der dokumenterede, at han var ansat i en slovensk transportvirksomhed. Chaufføren foreviste ligeledes en lejekontrakt, hvor det fremgik, at den slovenske virksomhed havde lejet den danskregistrerede lastbil for en længere periode.- Det er en usædvanlig sag, da det typisk er udenlandske lastbiler, vi ser i sager om ulovlig cabotage-kørsel. Det er første gang, jeg ser, at en dansk lastbil er involveret i ulovlig cabotage-kørsel i Danmark, siger fungerende politikommissær Henrik Fobian fra Tungvogncenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi.- Selv om udenlandske vognmænd tager nye metoder i brug i forsøget på at omgås lovgivningen og flyve under politiets radar, viser fangsten fra sidste uge, at de udenlandske vognmænd ikke kan vide sig sikre. Jeg er meget tilfreds med, at vi fik sat en stopper for den ulovlige cabotagekørsel, siger han videre.Ved kontrollen kunne politiet konstatere, at lastbilen de forudgående 14 dage havde kørt fast tur/retur mellem Aarhus og Køge. På den baggrund mener politiet, at den slovenske virksomhed har udført mindst 21 ulovlige cabotage-kørsler i Danmark.





Bødekrav på 210.000 kr.

Den slovenske transportvirksomhed blev sigtet for ulovlig cabotage-kørsel, mens lastbilen blev tilbageholdt som sikkerhed. Bødekravet i sagen lyder på 210.000 kroner.





Betegnelsen cabotage-kørsel bruges om transport af passagerer eller gods mellem forskellige lokationer inden for ét land udført af et firma fra et andet land.





