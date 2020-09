Hvor er vi på vej hen midt i en corona-tid?

Tirsdag 1. september 2020 kl: 11:25

Af: Redaktionen Blandt oplægsholderne er Ulrik Bie, der er økonomisk redaktør på Berlingske. Tidligere har han været cheføkonom for Institute of International Finance i Washington D.C samt cheføkonom i Nykredit. Han vil fortælle om de forskellige scenarier for dansk og international økonomi i lyset af corona-krisen. Og han vil give et billede af, hvordan markederne ser ud til at udvikle sig.- Den danske transportbranche er indtil videre kommet nådigt gennem corona-krisen sammenlignet med en række andre brancher. Men verden er blevet meget mere usikker, og tingene kan ændre sig hurtigt. Derfor samler vi topledere fra ATL’s medlemskreds til et særligt møde for at hente inspiration og drøfte forventninger til fremtiden siger Lars William Wesch, direktør i ATL.En anden oplægsholder er tv-lægen Peter Qvortrup Geisling. Han vil fokusere på, hvad corona-krisen betyder for vores relationer på arbejdspladserne, og hvilke forholdsregler man skal tage for at undgå smitte.- Godschauffører kører dagligt rundt og besøger nye kunder. Der er altså en risiko forbundet med deres arbejde, som kræver, at de tager nogle forholdsregler. Dermed sætter corona sit præg på dagligdagen. Peter Qvortrup Geisling vil fortælle om smitterisiko, fakta, rygter og hvad man kan gøre for at mindske risikoen for smitte, siger Lars William Wesch.På topmødet vil der også være debat mellem deltagerne og mulighed for at stille spørgsmål. Endelig vil der være et indslag med aktuel orientering fra ATL og DI.Topmødet varer fra 16.00 til 18.30 - efterfulgt af en middag. Der vil på enhver måde være taget hensyn til de krav der gælder for afholdelse af møder i forhold til covid-19. Målgruppen for arrangementet er topledelsen i ATL-virksomheder. Der kan af hensyn til pladsforhold og covid-19 regler maksimalt deltage to topledere fra hver virksomhed. Der er begrænset antal og tilmelding er først-til-mølle.









