Køretøjer med gas-motorer kan køre afgiftfrit til udgangen af 2023

Fredag 28. august 2020 kl: 12:31

Af: Redaktionen Kravet for at kunne køre maut-frit på de tyske veje er, at ens køretøj er drevet med motorer, der kan køre på CNG, NG eller LNG (Komprimeret naturgas, naturgas eller flydende naturgas) og har en tankkapacitet på mindst 300 liter eller 50 kg, når det gælder CNG, mindst 300 liter eller 115 kg, når det gælder LNG, og mindst 300 liter NG.









Mautfritagelsen gælder ikke køretøjer, der kører på LPG - Liquefied Petroleum Gas - der er et naturligt biprodukt, som udvindes ved raffinering af råolie og/eller naturgas. LPG dækker over en samlet betegnelse kulbrinterne propan og butan, der er hovedbestandelen i flaskegas.









Formålet med at fritage gasdrevne lastbiler og busser er at skubbe på en udfasning af dieseldrevne køretøjer.









