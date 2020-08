Kærren har krog til hejs

Fredag 28. august 2020 kl: 11:36

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Der et tale om en tre-akslet Nopa KKC240-kærre monteret med et Sawo Ultima 20ZL.59-kroghejs.Sawo oplyser i forbindelse med leveringen, at kærrer med wirehejs har været efterspurgt gennem mange, men en kærre med kroghejs er lidt mere en special-levering.Det er eksempelvis første gang, at Sawo montere et Multilift-kroghejs i Ultima-serien på en kærre.Kroghejset er beregnet til kasselængder på op til 6,6 meter fra midten af krogen til bagenden af ladet. Af ekstra funktioner på hejset nævner Sawo eksempelvis ilgang, der giver ekstra høj hastighed ved aflæsning af tomme containere, hurtigtip, der reducerer tiptiden, samt Safe Speed, som dæmper bevægelsen ved aflæsning.Kærren har lift på første og tredie aksel med automatisk betjening på liftakslerne samt manuel udskydelig kofanger.