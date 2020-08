Svensk lastbilproducent skærper brændstoføkonomien

Torsdag 27. august 2020 kl: 12:30





- Vi gør det lettere og mere behageligt at køre brændstofeffektivt, selv på kuperede veje. Chaufførmiljøet i den nye Volvo FH er i topklasse og hjælper chaufføren med at levere en optimal indsats hele dagen, fremfører Jessica Sandström.





Fakta om den nye Volvo FH med I-Save

Den nye Volvo FH med I-Save kan bestilles på europæiske markeder fra september 2020

Volvos 13-liters motor med turbo compound-teknologi (Volvo D13TC) med 460 hk (2.600 Nm) eller 500 hk (2.800 Nm)

Kortbaseret I-See - bruger information om den planlagte rute til at udnytte lastbilens kinetiske energi

Gearskiftesystemet I-Shift med software optimeret til fjerntransport (Eco-tilstand)

I-Cruise med I-Roll, som justerer hastigheden for at holde brændstofforbruget nede

Brændstofbesparende bagaksel

Tomgangsstop

Variabel servostyringspumpe

Fuld spoilerpakke

Volvo Trucks peger på, at den faktiske brændstoføkonomi i den enkelte lastbil varierer afhængigt af mange faktorer - eksempelvis chaufførens erfaring, brugen af fartpilot, køretøjsspecifikationerne, køretøjets last samt den faktiske topografi og de aktuelle vejrforhold.



- Vi gør det lettere og mere behageligt at køre brændstofeffektivt, selv på kuperede veje. Chaufførmiljøet i den nye Volvo FH er i topklasse og hjælper chaufføren med at levere en optimal indsats hele dagen, fremfører Jessica Sandström.Volvo Trucks peger på, at den faktiske brændstoføkonomi i den enkelte lastbil varierer afhængigt af mange faktorer - eksempelvis chaufførens erfaring, brugen af fartpilot, køretøjsspecifikationerne, køretøjets last samt den faktiske topografi og de aktuelle vejrforhold.

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - At nedbringe brændstofforbruget, og dermed også CO2-emissionerne, er altafgørende for alle vognmænd, især dem med fjerntransportopgaver. Med den nye Volvo FH med I-Save giver vi vognmændene endnu bedre muligheder for at reducere deres driftsomkostninger og miljøpåvirkning, siger Jessica Sandström, der er Senior Vice President Product Management hos Volvo Trucks.Den nye Volvo FH med I-Save er en del af Volvo Trucks' nye europæiske produktprogram, som blev introduceret i foråret. I-Save indeholder mange brændstofbesparende løsninger. Den vigtigste er Volvo Trucks’ D13TC-motor. Volvos 13-liters turbo compound-motor blev lanceret i starten af 2019 og er virksomhedens hidtil mest brændstofbesparende motor.Med lanceringen af den første generation af Volvo FH med I-Save i 2019 viste Volvo Trucks, at denne løsning kunne skære op til 7 procent af brændstofomkostningerne - diesel og AdBlue - sammenlignet med en lastbil med Volvos konventionelle 13-liters motor og uden I-Save. Resultatet er bekræftet af uafhængige test og af kundernes erfaringer.- Kombinationen af lavt brændstofforbrug, lavt støjniveau og gode køreegenskaber har fået meget positive reaktioner. Mange vognmænd ser Volvo FH med I-Save som et værktøj til at reducere deres CO2-aftryk, siger Jessica Sandström.Med den nye generation Volvo FH med I-Save har Volvo Trucks' produktudviklere reduceret brændstofforbruget yderligere. Softwareopdateringer baseret på analyser af brugerdata har gjort det muligt at forfine og optimere balancen mellem brændstofforbrug og køreegenskaber. Det har ført til en yderligere reduktion i brændstofforbruget ved kørsel i Eco-tilstand.Ud over en opgradering af I-Save har den nye Volvo FH et mere aerodynamisk design. For at spare endnu mere brændstof har I-See en ny funktion, der gør det muligt for lastbilen selv at registrere, hvornår det er effektivt for motoren at øge omdrejningstallet lidt og så friløbe, selv på veje, der ser flade ud for det blotte øje. Det er en finesse, som eksempelvis konkurrenterne hos MAN også gør brug af i deres nye MAN TGX.- Resultatet betyder, at vognmænd kan reducere deres brændstofforbrug med op til 10 procent ved at vælge den nye Volvo FH med I-Save sammenlignet med en almindelig Volvo FH med vores 13-liters motor med Euro 6 trin D. I praksis kan besparelserne være endnu større, for de fleste kunder, der køber den nye Volvo FH med I-Save, skifter fra ældre lastbiler med højere brændstofforbrug, siger Jessica Sandström.Den nye Volvo FH med I-Save repræsenterer også et optimeret moment i et bredt omdrejningsområde, hvilket giver jævn kørsel og tilstrækkelig kraft til at holde en høj og konstant gennemsnitshastighed, selv i vanskeligt terræn.