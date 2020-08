Boksen kan åbnes i to sider

Af: Redaktionen Der er tale om en én-akslet Kel-Berg city-trailer, der er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. På chassis’et er der monteret underkøringskofanger i bagenden og cyklistværn efter danske regler i begge sider.Boksopbygningen har isoleret tag, foldedøre i venstre side, en ZHD-lift med en kapacitet på 2.500 kg og en 2.100 mm liftplade i bagenden. Indvendig på siderne er der monteret fult, mens bunden er en visaform pladebund.Traileren er leveret med en 10 tons luftaffjedret aksel med skivebremser og Tridec tvangsstyring.Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.