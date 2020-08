Vil ordnede løn- og arbejdsforhold for chauffører få omkostningerne til at stige?

VOGNMANDSORGANISATION STILLER SPØRGSMÅL:

Onsdag 26. august 2020 kl: 12:30

Af: Jesper Christensen For hvad sker der mellem, at en virksomhed køber en transport hos en leverandør? Hvordan er prisen regnet ud? Er udgangspunktet eksempelvis med danske chauffører? Og hvem udfører reelt transporten?Erik Østergaard peger på, at der kan være flere mellemhandler af en transport, inden den bliver gennemført. Hver gang en transport bliver handlet, tager mellemhandleren en del af prisen.- Nogle tager en stor del af kagen, siger Erik Østergaard og fremhæver, at det ikke nødvendigvis er den ultimative transportkøber.Efter hans vurdering er der dermed noget at tage af, inden transportørerne kan levere holdbare argumenter for, at de skal have en højere betaling med henvisning til, at de nu skal tilbyde deres chauffører bedre løn- og arbejdsforhold.Vognmandsorganisationen DTL fik i månederne efter sagen om forholdene for filippinske chauffører hos transportvirksomheden Kurt Beier i Padborg i efteråret 2018 en del henvendelse fra virksomheder, som gerne ville have gode råd til, hvordan de sikrede sig mod at havne i en situation, hvor de mod deres vilje blev viklet ind i en sag, hvor en transportør benyttede underbetalte chauffører, der levede under kritisable forhold.Erik Østergaard fremhæver, at udviklingen går i en retning, hvor transportkøberne kommer til at overveje, hvem de bruger som transportør, og hvilke underleverandører, der kommer på vejen i den forbindelse.- Hvad er det for forhold, chaufførerne hos underleverandørerne arbejder under, siger han og vurderer, at ledelsen hos flere og flere virksomheder er opmærksom på problemstillingen og tager det op i deres CSR-program - Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability and Responsibility.- De kritisable forhold kan pludselig ramme virksomheder, der ikke ønsker at blive sat i forbindelse med sådanne forhold, siger Erik Østergaard.Han beskriver ganske kort, hvordan udgangspunktet om at købe billig chaufførarbejdskraft i øst og sælge den dyrt i vest fungerer - eller omvendt.Det handler om at regne transportprisen ud efter eksempelvis dansk lønniveau og så lade transporten udføre af chauffører fra Østeuropa eller tredielande, der bliver afregnet med en betragtelig lavere løn. Måske uden at den oprindelige transportkøber er vidende om det. For transporter kan handles og deles op under vejs.- Vi skal have gjort op med det system, siger Erik Østergaard.Han har en forhåbning om, at EU’s vejpakke og eksempelvis den nye godskørselslov i Danmark vil ændre på forholdene.Interesserede kan læse ITF’s rapport