Støbeformen blev kørt til skibet med særtransport

Tirsdag 25. august 2020 kl: 11:44

Af: Redaktionen Vejtransporten over en strækning på 40 kilometer tog omkring ni timer plus 5.000 kvadratmeter køreplader at gennemføre. Dertil kom nedtagning og genopsætning af vejskilte og lyssignaler så vel som tilpasning og reetablering af flere rundkørsler på vejen til Nyborg.









I Nyborg blev den store støbeform lastet på et skib, der sejlede det til Aalborg. Her bliver støbeformen lastet på en andet skib, som sørger for den videre transport til Asien.







Transporten, der blev gennemført i tidsrummet fra klokken 20 den ene dags aften til klokken 4.50 næste dags morgen, var en af de største,, der er gennemført ad danske veje.







© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.