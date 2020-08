Toldstyrelsen gør stort fund af ulovlige piller

Tirsdag 25. august 2020 kl: 10:48

Om Toldstyrelsen



Af: Redaktionen Pakkerne med tramadol, der er et morfinlignende stof med svagere smertestillende virkning end morfin, blev fundet ved Toldstyrelsens løbende kontrol af pakker og post, der kommer til Danmark- Køber man ulovlig medicin, har det ikke kun en økonomisk konsekvens i forhold til told, moms og afgifter, men medicinen kan også udgøre en decideret sundhedsrisiko, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Preben Buchholtz.Ifølge Preben Buchholtz er tilbageholdelsen af pillerne en del af en stigende tendens med ulovlig indførsel af lægemidlet. I 2019 havde Toldstyrelsen 68 sager med tramadol-piller, hvilket var mere end en tredobling i forhold til 2018, hvor der var 16 sager.I Danmark er privat import af tramadol en overtrædelse af lægemiddellovgivningen. Når Toldstyrelsen tilbageholder ulovligt importeret medicin som tramadol, bliver sagerne som udgangspunkt overdraget til Lægemiddelstyrelsen.Preben Buchholtz forklarer, at det for de udenlandske smuglere handler om profit, og at de ikke skeler til, hvorvidt medicinen virker eller i værste fald er decideret farlig for helbredet.- Følg i stedet sundhedsmyndighedernes råd om at købe medicin hos en godkendt forhandler, opfordrer Preben Buchholtz.Toldstyrelsen har cirka 800 medarbejdere til at sikre smidig handel og effektiv toldkontrol og kontrollerer de ydre grænser med kontrolenheder i hele landet, hvoraf Københavns Lufthavn og grænseovergangen i Padborg er de største.