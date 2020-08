Ny EU-aftale om fartskrivere fjerne omkostninger for 100 millioner kroner

Torsdag 20. august 2020 kl: 21:00

Af: Redaktionen Når der blandes beton på fabrikken, skal den flydende masse efter senest 90 minutter hældes på en form på byggepladsen. Derfor har det stor betydning, at producenterne af fabriksbeton fremover bliver undtaget fra kravet om fartskrivere i lastbilerne.Fartskrivere i betonbiler har i flere år givet panderynker på betonfabrikkerne.- Beton er skrøbeligt og med en holdbarhed på kun halvanden time, er beton ligesom mange fødevarer let fordærvelig. Biler med en fartskriver er underlagt mange regler om, hvornår der præcis skal holdes pauser og hvor mange kilometer, der må køres på bestemte tidspunkter, og det har gjort det til et stort puslespil at få nok beton leveret i tide til store byggeprojekter. Derfor er det en kæmpe sejr for virksomhederne, som vi i Dansk Byggeri har arbejdet på i over fem år, siger EU-chef i Dansk Byggeri Henriette Thuen.Betonvirksomhederne i Dansk Byggeri vurderer, at det vil betyde en årlig besparelse i omegnen af 100 millioner kroner, at virksomhederne kan optimere logistikken, mindske de administrative omkostninger og dermed øge produktiviteten.- Selvom virksomhederne ikke længere er underlagt de mange regler vedrørende fartskrivere, så skal sikkerheden og arbejdsmiljøet stadig være i top, men det bliver meget lettere at planlægge transporten til og fra byggepladserne. Samtidig vil virksomhederne samlet set skulle bruge færre store lastbiler og vil dermed også udlede mindre CO2, påpeger Henriette Thuen.Desuden er biler eller en kombination af biler, som kører med maskiner til brug i byggeriet, blevet undtaget i en radius af 100 kilometer fra virksomhedens adresse. Undtagelsen gælder for køretøjer op til 7,5 tons, som kører med materialer, udstyr og maskiner. Det er dog under forudsætning af, at kørslen sker som et led i medarbejderens arbejde i virksomheden - ikke som et chaufførerhverv.Reglerne træder i kraft 20 dage efter de er offentliggjort i EU-Tidende, hvilket Dansk Byggeri forventer bliver i slutningen af september i år.