40 procent af bilerne i Aarhus skal køre på el i 2030

RÅDMAND:

Torsdag 20. august 2020 kl: 15:27

Af: Redaktionen Målet for rådmanden er, at 40 procent af bilerne i byen i 2030 kører på el.- Transport er den helt store synder, når det handler om CO2-udledning, og derfor er vi nødt til at arbejde målrettet, så færre vælger biler, der kører på benzin eller diesel og flere vælger det alternativ, der kører på el. Men vi er også nødt til at være realistiske. Det bliver en stor opgave at nå de 40 procent, og det er derfor vigtigt, at vi får aarhusianerne på grønnere tanker, da valget i sidste ende ligger hos den enkelte aarhusianer, siger Bünyamin Simsek.Rådmanden understreger, at Aarhus Kommune skal gøre, hvad den kan for at skabe bedre forhold for el-bilister, så det bliver et mere indlysende valg at vælge en el-bil. Det betyder, at der skal særligt fokus på etablering og forberedelse til ladeinfrastruktur ikke mindst ved nybyggeri, hvor kommunen skal være med til at understøtte, at bygningerne er klar til at håndtere behovet for fleksibilitet og flere elbiler.- Det bliver en fælles opgave at nå så ambitiøst et mål. Som kommune skal vi naturligvis sørge for en grøn omstilling af vores egne køretøjer. Men den store omstilling kræver, at vi sammen med blandt andet boligforeningerne, bygherrerne og energiselskaberne får lagt en fælles strategi for, hvordan der kan skabes tilstrækkeligt med lademuligheder i alle egne af kommunen. Her er vi helt afhængige af, at alle parter løfter i fællesskab, siger Bünyamin Simsek, som opfordrer landspolitikerne ti at gøre det mere attraktivt at købe og køre i el-bil.