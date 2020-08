Vognmand i Middelfart blev den første med den næste MAN-generation

Onsdag 19. august 2020 kl: 15:05

Af: Redaktionen Både vognmand Henning Schwarz og chauffør Michael Hansen glæder sig til at tage det allerførste danske eksemplar af MAN’s nye lastbilgeneration i brug.Den tre-akslede bogie-trækker, som H. Schwarz Transport har taget i brug, er ikke en standardbil. Inden leveringen har MAN Odense sammen med en række underleverandører arbejdet i døgndrift med at klargøre lastbilen med ny lysbøjle med fjernlygter, nye hjulkapsler og indvendig beklædning af kabinen plus en ydre dekoration.Og det var uden tvivl en glædens dag for både MAN, vognmand Henning Schwarz og ikke mindst chauffør Michael Hansen, som skal køre i bilen til daglig.Michael Hansen har kørt for firmaet i 17 år og får med den nye trækker sin fjerde MAN som arbejdsplads - med godt 110.000 km om året på de danske veje.Jeg glæder mig og kan se, at der virkelig er sket nyt for os chauffører, når det kommer til indretningen af førerhuset, siger chauffør Michael Hansen med et stort smil ved overleveringen af den nye lastbil.Vognmand Henning Schwarz startede H. Schwarz Transport for 20 år siden med en MAN F2000. Igennem tiden har vognmanden fra Middelfart haft 12 MAN-lastbiler, inklusiv den nye MAN TGX, og inden længe kan han glæde sig til at sætte endnu en ny MAN TGX i drift, som han selv skal betjene.- Det er bestemt en chaufførvenlig bil. Det nye rat, gearskiftet og MAN SmartSelect er perfekt, lyder det fra Henning Schwarz, der først selv har testkørt den nye MAN TGX her i sommer, selvom han underskrev aftalen på bilen tilbage i oktober 2019, hvor havde MAN Truck & Bus Danmark A/S havde inviteret udvalgte kunder med til hovedkontoret i München til en lille snigpremiere, hvor den nye MAN Truck Generation blev vist bag lukkede døre og uden mulighed for prøvekørsel. Ved denne højtidelighed blev de første nye biler bestilt og underskrevet.- Noget af det, der er vigtigt for mig, når jeg køber en lastbil, er, at mine chauffører bliver godt modtaget på værkstedet, og at værkstedsservicen bare spiller. Derudover har brændstoføkonomien også noget at sige, hvorfor jeg glæder mig over at høre om MAN’s dokumenterede brændstofbesparelse på den nye lastbil, siger Henning Schwarz.MAN Truck & Bus Danmark A/S glæder sig sammen med sin forhandler på Fyn, MAN Odense A/S, over endelig at være kommet i gang med leveringerne af den nye Truck Generation.Den nye MAN Truck Generation kan opleves hos MAN-forhandlerne fra slutningen af august, hvor MAN starter sin #NewMANTruckTour gennem hele landet.