Vognmand fra Nibe kører ud med nyt kunstværk

Onsdag 19. august 2020 kl: 12:30

Mondrian, Lennon og en banan

Inspirationen til det farvestrålende design er den hollandske kunstner Piet Mondrian. Han var en af pionererne inden for den abstrakte kunst og er mest kendt for sine principper om en struktur af lodrette og vandrette sorte akser udfyldt med farver

På siderne af førerhuset kan man finde portrætter af en anden af Ray Hills store inspirationer, nemlig John Lennon. Citatet på drejeskamlen er også fra Lennon: ”Give peace a chance”

Øverst oppe bag på førerhuset er der malet en fasttapet banan. Den er inspireret af den italienske kunstner Maurizio Cattelans værk, der blev solgt for 120.000 millioner dollar i Miami sidste år

På rundtur i Danmark

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I 2013 præsenterede vognmand Henrik Guldager og kunstner Ray Hill deres Volvo FH ART. Dengang var inspirationen den spanske kunstner Joan Miró og det abstrakte og farvestrålende design var en revolution inden for showlastbiler.I foråret kom Volvo Trucks med en ny FH-model, og derfor blev Henrik og Ray enige om, at det var tid til at lave FH ART version 2.Selv om der er færre farver, så er den ikke mindre farvestrålende og designet vil i høj grad komme til at skille sig ud på de danske landeveje.- Det, der er imponerende ved dette design, er, at linjerne går hele vejen igennem alle lastbilens dele, siger Henrik Guldager.- Det betyder, at hvis man åbner begge døre, så virker den næsten som et maleri, der hænger på væggen.Kunstneren Ray Hill mener, at det er et spørgsmål om smag, om folk kommer til at kunne lide den eller ej.- Når man laver noget, der er ekstraordinært, så vil det dele vandene. Men jeg er utrolig glad for resultatet - det lever helt op til Mondrians principper på trods af, at det er lavet på en tredimensionel overflade med rigtig mange krumninger og fordybninger, Ray Hill.Volvo FH ART version 2 kommer i løbet af efteråret rundt til de danske Volvo Trucks forhandlere i forbindelse med, at de nye modeller vises frem.Interesserede kan læse mere om den hollandske kunstner Mondrian