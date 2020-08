110 lufthavnsmedarbejdere risikerer at blive fyret

Tirsdag 18. august 2020 kl: 17:09

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ledelsen i Aalborg Lufthavn konstaterer, at flytrafikken i Aalborg Lufthavn er tæt på halveret i forhold til det budgetterede i 2020, og at der tidligst i april næste år vi komme yderligere flytrafik. Den aktuelle nedskæring sker for at sikre lufthavnens drift og økonomi til fremtiden.- Vi har gjort brug af lønkompensationsordningen, og gør det stadig frem til 29. august. Det er en ordning, som har været værdsat, da vi i den periode har kunnet holde på vore medarbejdere samtidig med, at vi har fået større viden om, hvordan flytrafikken kommer til at se ud i fremtiden, siger direktør i Aalborg Lufthavn Søren Svendsen.- Med den viden vi har nu, og når lønkompensationsordningen ikke bliver forlænget yderligere, ser vi os nødsaget til at tilpasse organisationen og vores omkostninger til den trafik vi har, og forventer at få i den nærmeste fremtid. Det gør vi først og fremmest for, at Aalborg Lufthavn også fremover kan være én af det nordjyske erhvervslivs vigtigste medspillere, Hver og én medarbejder har haft betydning for lufthavnens succes, siger han videre.