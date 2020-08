Rådmand trækker sig som spidskandidat til næste valg

Mandag 17. august 2020 kl: 11:36

Af: Redaktionen - Selv om det er Venstres medlemmer, der vælger deres spidskandidat, så er det vigtigt, at man som politisk leder har hele sit bagland med sig. I Venstres bestyrelse er der et ønske om at få en anden kandidat til at stå i spidsen for Venstre til næste valg, siger Bünyamin Simsek, der har været Venstres spidskandidat siden kommunalvalget i 2013.Han peger på, at selvom Venstres medlemmer skulle foretrække ham som deres spidskandidat, vil det være en uholdbar løsning uden bestyrelsens samlede opbakning.- Derfor har jeg nu meddelt bestyrelsen, at jeg ikke står til rådighed som spidskandidat til næste kommunalvalg, siger Bünyamin Simsek.Når han ikke ønsker at stille op som Venstres spidskandidat, betyder det langt fra, at han ønsker at lægge lokalpolitik bag sig. Bünyamin Simsek brænder stadig for at skabe de bedst tænkelige rammer for aarhusianernes hverdag, og han vil blive ved med at sætte sin erfaring og arbejdskraft til rådighed for dem. Også efter næste valg.



- Der er mange i Venstre, der vil være uenig og synes, at jeg skal stå fast og lade medlemmerne i Venstre bestemme, men det har hverken jeg eller Venstre behov for. Vi skal bruge vores krudt på at finde nye og bedre løsninger på byens problemer. Vi skal ikke bruge den på kampe om personer. Derfor er det min beslutning, at vi i Venstre skal finde en ny spidskandidat til næste kommunalvalg, siger Bünyamin Simsek.







Bünyamin Simsek har været medlem af Byrådet siden 2002 og rådmand i 10 år.





Bünyamin Simsek fortsætter med at løfte sine opgaver frem til næste valg og bliver derfor også som rådmand for Teknik og Miljø frem til byrådet konstituerer sig efter valget i 2021.







© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.