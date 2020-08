Vognmænd kan sætte plexiglasplader op som afskærmning

Fredag 14. august 2020 kl: 14:23

Krav ved opsætning



Af: Redaktionen Vejledningen omfatter personbiler, lastbiler, busser, taxier og tilsvarende transportmidler, hvor det kan være nødvendigt at opsætte en plexiglasplade som værn mod coronavirus.I forhold til at opsætte en plexiglasplade er der som udgangspunkt ikke krav om syn og godkendelse, da der ikke er fastsat konkrete tekniske krav til opsætningen i de regler, der gælder for biler.Færdselsstyrelsen påpeger dog, at opsætningen skal leve op til den generelle sikkerhedsbestemmelse i Færdselslovens paragraf 67, som siger, at et køretøj skal være indret- tet og holdes i en stand, så det kan bruges uden fare eller ulempe for andre.Herudover fremgår det af paragraf 4 i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr, at føreren af et køretøj skal have det fornødne udsyn fremad og til siderne, og at kabinen i et køretøj ikke må være indrettet, så det medfører unødig fare for fører eller passagerer.Det betyder blandt andet, at pladens placering, udformning og materiale bør overvejes ved opsætning, så bilens sikkerhedsudstyr - eksempelvis airbags - kan fungere uanset pladens placering, og at pladen er udført og placeret på en sådan måde, at den ikke forvrænger eller generer førerens udsyn til siderne, bagud eller til spejle.Færdselsstyrelsen oplyser, at i de tilfælde, hvor installation af en plexiglasplade forøger bilens vægt med over 50 kg, og hvor der er tale om en fast installation, skal køretøjet synes og godkendes, inden det kan registreres med udstyret og den nye vægt.Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om en midlertidig installation, hvor plexiglaspladen fastgøres med klips, spændebånd eller tilsvarende. I dette tilfælde er der ikke krav om syn og godkendelse, men de almindelige regler, som nævnt i afsnittet om krav til opsætning, skal fortsat efterleves.Uanset installationens vægt vil installationen ifølge Færdselsstyrelsen blive kontrolleret ved syn, som en del af køretøjets indretning og udstyr.Som ejer/bruger af en bil skal man sikre sig, at ens køretøj lever op til bestemmelserne i Færdselsloven. Man skal derfor sikre sig, at man har det nødvendige udsyn uanset om opsætningen af adskillelsen er fast eller midlertidig. Har man ikke tilstrækkeligt udsyn, er køretæjet ikke i lovlig stand og må ikke føres.Det er politiet, der håndhæver reglerne, når biler anvendes på de danske veje, og i sidste ende vil det være domstolene, der vurderer om en konkret installation er færdselssikkerhedsmæssigt forsvarlig eller ej. Overtrædelser af både Færdselslovens paragraf 67 og paragraf 4 i bekendtgørelse om køretøjers indretning kan straffes med bøde.