Mand tog letbanetoget - under armen

Fredag 14. august 2020 kl: 13:27

Dansk af udseende

Ca. 30 år gammel

Ca. 180 cm høj

Almindelig af bygning

Lys i huden

Lyst, kort hår

Iført en sort t-shirt og solbriller

Kørte på en minicykel med små hjul

Af: Redaktionen Østjyllands Politi oplyser, at det efterfølgende har vistsig, at modeltoget var blevet stjålet fra Aarhus Letbanes kontor. Toget er i en plexiglaskasse, der er 150 cm lang og 30 cm bred og høj.Manden der havde toget under armen beskrives som:Hvis man ser modellen af letbanetoget, evtuelt sat til salg på nettet, opfordrer politiet til, at man kontakter Østjyllands Politi på telefon 114.