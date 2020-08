Østjysk letbane kørte med rekordhøj pålidelighed på alle strækninger

Torsdag 13. august 2020 kl: 15:23

Af: Redaktionen Ledelsen hos Aarhus Letbanen fremhæver, at pålidelighed i dagligdagen vægtes højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.Opdelt på strækninger ser udviklingen således ud:I juli nåede pålideligheden på den indre strækning med 99,9 procent sit hidtil højeste niveau. På rettidigheden var der et mindre fald til 98,9 procent.På Odderbanen nåede pålideligheden også det højeste niveau i år på 99,9 procent. Rettidigheden steg med 0,6 procentpoint til 98,0 procent.På Grenaabanen steg pålideligheden til 99,6 procent, mens rettidigheden faldt til 89,3 procent.Hos Aarhus Letbane forklarer direktør Michael Borre, at faldet på rettidigheden på Grenaabanen på 4,1 procentpoint skyldes, at den nye køreplan, der trådte i kraft 28. juni, har indregnet det planlagte hastighedsopgraderingsprojekt fra Banedanmark mellem Ryomgård og Grenaa til 100 km/t. Men da projektet ikke er blevet færdigt til den forventede tid, påvirker det rettidigheden. Indtil hastighedsopgraderingen træder i kraft vil det give nogle forsinkelser på strækningen. Fejl på overkørsler og sporskifter i Lystrup er desuden medvirkende årsager til forsinkelserne.År-til-dato-tallene for pålidelighed og rettidighed er henholdsvis 98,9 og 96,9 procent.